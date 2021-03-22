Advertisements

مران الزمالك يشهد مشاركة عمر أسامة بعد عودتة من الإصابة

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:22 ص
بوابة الفجر
سارة منتصر
Advertisements
شارك عمر أسامة عبد الكريم حارس مرمى فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 2‪002 ومنتخب الشباب ، في التدريبات الجماعية للفريق الأول، بالأمس ، بعد عودته من الإصابة بقطع جزئي في الرباط الداخل بالركبة. 

وقد أجرى عمر أسامة عبد الكريم، الحارس الواعد، والذي يتواجد ويشارك  مع فريق 2001 بقلعة ميت عقبة، جراحة فى غضروف الركبة، وذلك عقب اصابته بقطع جزئي في الرباط الداخلي بالركبة، ليتقرر إجراء عملية جراحية.

وأشار حارس الزمالك سابقا إلى أن الإصابة جاءت بعد شعوره بآلام بالركبة، عقب خوضه مباراة ودية مع فريق المقاولون  2001، وعقب ذلك قام بإجراء فحوصات طبية وإجراء العملية. 

ويلعب عمر في مركز حراسه المرمى مثل والده أسامة عبد الكريم، نجم حراسة مرمى نادي الزمالك السابق ومدرب حراس منتخب مصر الأولمبي حاليا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ى الزمالك الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

نجم برشلونة يحقق رقما مميز في القيمة السوقية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

منذ ساعة و 7 دقيقة

الديلي ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبني في العالم

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن قائد منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر

منذ 42 دقيقة

خطة موسيماني الجديدة لإيجاد الصفقة الأهم للأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أبرزهم نادي المعلمين.. خطوات جديدة من 'الصحفيين' بشأن عقد الانتخابات في مكان مفتوح

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يصارع الزمالك وبيراميدز على صفقة نجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد الشناوي يطير لألمانيا قبل الزمالك

إصابة حارس سموحة بالرباط الصليبي

جنش وبهاء مجدي ينتظمان في مران الزمالك وطارق حامد بـ"الجيم"

رسميًا.. سموحة يتعاقد مع حارس الأهلي السابق

مدرب حراس المنتخب الأولمبي يطمئن جماهير الزمالك بشأن عمر صلاح

لاسارتي يتسلم تقريرا عن المصابين في الأهلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:41 م

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

الديلي ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبني في العالم

10:59 م

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

11:33 م

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

05:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها