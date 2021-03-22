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مران الزمالك يشهد مشاركة عمر أسامة بعد عودتة من الإصابة
الإثنين 22/مارس/2021 - 12:22 ص
سارة منتصر
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شارك عمر أسامة عبد الكريم حارس مرمى فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 2002 ومنتخب الشباب ، في التدريبات الجماعية للفريق الأول، بالأمس ، بعد عودته من الإصابة بقطع جزئي في الرباط الداخل بالركبة.
وقد أجرى عمر أسامة عبد الكريم، الحارس الواعد، والذي يتواجد ويشارك مع فريق 2001 بقلعة ميت عقبة، جراحة فى غضروف الركبة، وذلك عقب اصابته بقطع جزئي في الرباط الداخلي بالركبة، ليتقرر إجراء عملية جراحية.
وأشار حارس الزمالك سابقا إلى أن الإصابة جاءت بعد شعوره بآلام بالركبة، عقب خوضه مباراة ودية مع فريق المقاولون 2001، وعقب ذلك قام بإجراء فحوصات طبية وإجراء العملية.
ويلعب عمر في مركز حراسه المرمى مثل والده أسامة عبد الكريم، نجم حراسة مرمى نادي الزمالك السابق ومدرب حراس منتخب مصر الأولمبي حاليا.
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