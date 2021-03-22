مران الزمالك يشهد مشاركة عمر أسامة بعد عودتة من الإصابة

شارك عمر أسامة عبد الكريم حارس مرمى فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 2‪002 ومنتخب الشباب ، في التدريبات الجماعية للفريق الأول، بالأمس ، بعد عودته من الإصابة بقطع جزئي في الرباط الداخل بالركبة.





وقد أجرى عمر أسامة عبد الكريم، الحارس الواعد، والذي يتواجد ويشارك مع فريق 2001 بقلعة ميت عقبة، جراحة فى غضروف الركبة، وذلك عقب اصابته بقطع جزئي في الرباط الداخلي بالركبة، ليتقرر إجراء عملية جراحية.





وأشار حارس الزمالك سابقا إلى أن الإصابة جاءت بعد شعوره بآلام بالركبة، عقب خوضه مباراة ودية مع فريق المقاولون 2001، وعقب ذلك قام بإجراء فحوصات طبية وإجراء العملية.



