عفاف رشاد توجه نصيحة للسيدات للحفاظ على جمالهن - خاص













تصدرت الفنانة عفاف رشاد، "التريند" الأيام الماضية، وذلك بعد ظهورها فى صورة، بشعرها وبملامح أصغر من سنها، الأمر الذى أثار السوشيال ميديا، واتهمها بأنها قامت ببعض العمليات التجميل.وكشفت الفنانة عفاف رشاد لـ"الفجر الفني" عن كيفية الحفاظ على جمال بشرتها ووجهت نصيحة للسيدات، حيث قالت: "أنا عن نفسي كنت طول عمري محافظة على بشرتي الحمد لله، كل حاجة عندك في البيت لوشك، ولإيدك ورقبتك وكل حاجة، حافظي على بشرتك بكل الحاجات الطبيعية، زيت الزيتون، زيت أكل عادي، لمون، جلسرين، بشر بطاطس وتاخدي الميه بتاعتها".وتابعت "تبشريها وتعصريها وتحطي على مية النيشا بتاعتها نص بياض بيضة ومعلقة نيشا وتدوبيهم في بعض وتحطي المية اللي انتي عصرتيها دي وتقلبيهم وتعملي ماسك لوشك، وقبل ما تعملي ماسك مترمهوش، خدي قشر بطاطس واعملي صنفرة لوشك، صدقيني كل الحاجات دي جميلة حتى بعد ما تعملي ده كله تحسي ان بشرتك عاملة زي البيبي كده وناعمة وجميلة مش محتاجة تحطي مكياج ، روج ورجاجوه وماسكرا بس وتخرجي كده".يذكر أن آخر أعمال الفنانة عفاف رشاد، كانت مشاركتها فى مسلسل "الاختيار"، بطولة النجمين أمير كرارة وأحمد العوضي.