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خاص - أول رد من محسن جابر على محمد شبانة عقب خلافهما على ملكية أغاني العندليب

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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رد المنتج محسن جابر على ما تردد بشأن نفي شقيق عبد الحليم حافظ، ما جاء في بيانه الذي أصدره مؤخرًا، بشأن ملكية صوت الفن أغاني العندليب الراحل.

ووصف  محسن جابر في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" تصريحات محمد شبانة بأنها مجرد مهاترات، لا أساس لها من الصحة.

وأكد: "طبعا كل المستندات موجودة وموثقة معايا وهو يعلم هذا جيدًا لذلك لا أحتاج إلى الرد".

كان محمد شبانة قد ذكر أن المنتج محسن جابر ليس مالكا لشركة صوت الفن وإنما مؤجر لها فقط.

وقال محسن جابر مالك شركة مزيكا وعالم الفن، في بيانه: "نظرًا لما يتم تداوله حاليا فى وسائل الإعلام وعلى السوشيال ميديا بخصوص ملكية أغانى الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ومغالطات السيد محمد شبانه.. إلا أنه يسعدنى أن أوضح أن جميع أغانى الفنان الراحل عبد الحليم حافظ هى ملكًا خالصًا لشركة صوت الفن وذلك بموجب عقد الشركة المبرم بين الموسيقار محمد عبد الوهاب والفنان عبد الحليم حافظ.

وكذلك بموجب تنازلات موثقة من المؤلفين والملحنين مثل الموسيقار محمد عبد الوهاب والموسيقار محمد الموجى والموسيقار بليغ حمدى والشعراء حسين السيد ومحمد حمزة والأبنودى وغيرهم.

وليس صحيحًا ما يذكره السيد محمد شبانه على وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية من أنه يملك أغانى عمه الفنان عبد الحليم حافظ أو أن شركة صوت الفن موزعة لها فقط، فهذه إساءة بالغة للشركة ونشر هذه المغالطات على هذا النحو يصيبها ويصيبنا بضرر كبير، والصحيح أن شركة صوت الفن هى المالكة لهذه الأغانى ملكية خالصة. وأن السيد محمد شبانه لا يملك إلا الحصة التى ورثها فى الشركة وهى حصة صغيرة لا ترتقى لحصة حاكمة، خاصة وأن السيدة الفاضلة المرحومة عليه شبانه اخت الفنان عبد الحليم حافظ وبعض ورثة المرحوم إسماعيل شبانة ورثوا نصف تركة عبد الحليم وباعوا حصتهم فى الشركة لنا، كما قام جميع ورثة الموسيقار محمد عبد الوهاب ببيع حصتهم فى الشركة ايضًا لنا.

.. وفى صدد إستعاده لفن الزمن الجميل فقد أسعدنى حصول شركة "بيزنكس" على تصريح باستعمال أغانى الفنان عبد الحليم فى الحفل المقام فى التحفة الفنية (قصر البارون).

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