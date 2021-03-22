"التموين" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع في رمضان

أكد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك الكثير من المنافذ للسلع الخدمية والتموينية على مستوى الجمهورية، حيث إن هناك أكثر من 6 آلاف منفذ من مشروع جمعيتي، وهناك 30 آلاف منفذ أخر، كما أن هناك 1300 منفذ من منافذ الجمعيات الاسهلاكية، بالإضافة إلى التعاون مع السلاسل التجارية.



وطمأن "المصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، المواطنين من استقرار الأسعار، قائلا: "ليس هناك تخوف من أي نقص في السلع الغذائية ولذلك ليس هناك مبرر لاستغلال الفرص وزيادة الأسعار في رمضان"، حيث إن زيادة الأسعار ترتبط دائمًا بالأزمات أو المتوفر من السلع أقل من المطلوب، مشددًا على أن قدرة الدولة التوزيعية والانتاجية تسبب سيطرة على سوق السلع وأسعارها.



وحذر على المصيلحي من الاستغلال مؤكدا أن هناك مواجهة قوية لاستغلال التجار وتوافر السلع من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات؛ لافتا إلى ان توفير المحاصيل ساهم بشكل كبير في استقرار أسعار السلع.