السيسي بعد تأكيده على دعم الغارمات: "والله بتمنى أعمل كل حاجة حلوة لمصر" (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعليقه على توجيهاته بدعم الغارمات، "والله أنا بتمنى أعمل كل حاجة حلوة لمصر خاصة للناس اللي ظروفها صعبة".



وأضاف الرئيس السيسي في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إحنا دولة مش غنية ولكن على الأقل قلوبنا وإرادتنا وربنا يعينا أننا نقدم لهم حاجة على قدر ما ربنا يقدرنا، ونقدم كل الخير لهذا النموذج اللي فيه زيه كثير".



كما وجه التحية إلى الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم مقدمي البرنامج على تقديم هذه الأمثلة الرائعة للمرأة المصرية، مستطردًا " بتجيبوا امثلة رائعة للناس علشان تبينه قد ايه الأم عاملة ازاي".



واستكمل حديثه "والله انا بتمنى اعمل كل حاجة حلوة للناس اللي ظروفها صعبة زي مثال الست ناهد، وياريت تفضل هذه الأمثلة موجودة عالطول".



