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يوسف الحسيني ناعيًا نوال السعداوي: كانت مفكرة معروفة بآرائها الجريئة (فيديو)

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:39 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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نعى الإعلامي يوسف الحسيني، الكاتبة نوال السعداوي، قائلًا: "خبر وفاتها كان غير جيد، كانت مفكرة وكاتبة، وعرفت بالآراء الجريئة، والدفاع المستمر عن حقوق المرأة"

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمها برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أن السعداوي بدأت حياتها كطبيبة ثم احترفت الكتابة، وركزت حياتها بالكامل عن الدفاع عن القضايا المستنير، خاصة في مجال حقوق الانسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص.

وتابع ان "السعداوي" شغلت العديد من المناصب مثل منصب المدير العام لإدارة التثقيف الصحي بوزارة الصحة، والأمين العام لنقابة الأطباء، ونالت عضوية المجلس الأعلى للفنون والثقافة بالقاهرة

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