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شاهد.. السيسي بعد حالة السيدة ناهد: "اللي بسمع عنه مش بستنى عليه"

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدة ناهد سائقة التروسيكل باستجابة سريعة لمطالبها على الهواء مباشرة.

وقال الرئيس السيسي في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "مقدرش أشوف من غير ما اتصل وأبلغها تحياتي واحترامي وكمان ألمي الشديد إن يبقى فيه خمس بنات وهي بتجري عليهم وإحنا بنتفرج عليهم، ربنا يديكي الصحة والمطلبين هينفذوا".

وأضاف "وإن كان ليا تقدير أو رأي آخر، الخمس بنات محتاجين رعاية وهندبر كل اللي انتي عايزاه، انتي تستحقي كل خير وأسرتك تستحق كل خير وكل ست بتعمل كده تاج على رأسنا وبتشرفنا".

وتابع "بحترم السيدة المصرية لأنها في الظروف بتشيل، مبقتش ست بقت بـ100 راجل يعني، وأتمنى صوتي يوصلها، وبقول للمسئولين خلوا بالكم من عرضكم، السيدة عرض".

واستطرد السيسي: "اللي بسمع عنه وبطوله مبيستناش ومبتأخرش عنه، إحنا مش دولة غنية ولكن على الأقل تكون قلوبنا وإرادتنا أن نقدم حاجة لمثل هذه النماذج اللي فيه زيها كتير".

كما وجه التحية إلى الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم مقدمي البرنامج على تقديم هذه الأمثلة الرائعة للمرأة المصرية، مستطردًا: "بتجيبوا أمثلة رائعة للناس علشان تبينوا قد إيه الأم عاملة إزاي".

واستكمل حديثه "والله نا بتمنى اعمل كل حاجة حلوة للناس اللي ظروفها صعبة زي مثال الست ناهد، وياريت تفضل هذه الأمثلة موجودة على الطول".

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