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مدافع الأهلي السابق: أميل للزمالك أكثر من الأحمر وأعاني بعد اعتزالي

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:48 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد محمد صديق نجم دفاع الأهلي والزمالك السابق، أنه يميل بانتمائه وحبه إلى البيت الأبيض أكثر من القلعة الحمراء.

وأوضح صديق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه يميل إلى الزمالك بشكل أكبر من الأهلي، وذلك نظرًا لأنه لعب لفترات أطول في القلعة البيضاء.

وأشار صديق إلى أنه بعد أن قرر الاعتزال بدأت معاناته في إيجاد فرص للعمل، بحكم أنه لعب في القلعتين، موضحًا أن البعض نصحه بضرورة إتخاذ قرار حاسم بالاتجاه لأحد الناديين.

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