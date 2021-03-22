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الأرصاد تكشف عن موعد تخفيف الملابس الشتوية

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:01 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد عن بعد، إن البلاد تشهد موجة حارة منذ الأمس مع بداية فصل الربيع، حيث ارتفعت درجات الحرارة من 6 إلى 8 ساعات.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن درجة الحرارة العظمى ستصل على القاهرة اليوم إلى 34 درجة، لافتة إلى أن درجة الحرارة على جنوب البلاد تصل إلى 40 درجة.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستشهد انخفاض ملحوظ يوم الأربعاء المقبل، حيث ستصل درجة الحرارة العظمى إلى 23 درجة، بينما ستصل درجة الحرارة الصغرى إلى 12 درجة.

وأضافت أنه لا يجب تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية حيث ستعاود درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى، حيث يمكن تخفيف الملابس بشكل تدريجي بعد 10 أيام.

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