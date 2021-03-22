ايقافات وغرامات بالجملة لجهاز ولاعبي ببا بالقسم الثالث





أصدرت لجنة مسابقات المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى يشرف على إداراتها منطقة الفيوم بكرة القدم ، توقيع العديد من العقوبات تجاه مركز شباب ببا، وذلك لما بحسب التقرير المقدم للجنة المسابقات فيما يخص أحداث مباراة الواسطى وضيفه ببا بالجولة 20 .



وتضمنت العقوبات ايقاف أحمد خالد جبالى، مدافع الفريق 8 مباريات وغرامة 1000جنية، و إيقاف محمد سيد إدارى الفريق 4 مباريات وغرامة 400 جنية.



وايقاف حسين جلال المدير الفني 8 مباريات وغرامة 1000 جنيه، وطه عبدالجواد لاعب ببا 6 مباريات وغرامة 600 جنية، ومصطفى أحمد على لاعب الفريق 8 مباريات وغرامة 1000 جنية وجابر عبد المنعم المدرب العام 4 مباريات وغرامة 400 جنيه .



وتضمنت العقوبات فرض غرامة مالية تجاه حسين جلال المدير الفني لببا قدرها 400 جنيه، بسبب تحريضه على الانسحاب بحسب قرار اللجنة .



وكان ببا قد خسر مباراته الماضية أمام الواسطى بنتيجة 1/3 والتى أقيمت بملعب استاد الواسطى الجديد وشهدت العديد من الأحداث التى أسفر عنها قرارات اللجنة .