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تعرف على مواعيد مباراتي ليفربول وريال مدريد في دور الثمانية بدوري الأبطال

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:54 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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أوقعت قرعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا نادي ليفربول الإنجليزي فى مواجهة قوية من العيار الثقيل أمام نادي ريال مدريد الإسباني.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو يوم 6 يناير بينما تقام مباراة الإياب على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول يوم 14 أبريل.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان ليفربول قد تأهل الي دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب لايبزيج الألماني بينما تأهل ريال مدريد أمام أتلانتا الإيطالي.

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