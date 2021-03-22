تعرف على مواعيد مباراتي ليفربول وريال مدريد في دور الثمانية بدوري الأبطال

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو يوم 6 يناير بينما تقام مباراة الإياب على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول يوم 14 أبريل.



