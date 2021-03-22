هل يخفض الإسبرين من نسبة الوفيات الناتجة عن كورونا؟.. أستاذ فيروسات يجيب (فيديو)

قال الدكتور محمود بهجت، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن فيروس كورونا المستجد قادر على تجميع الصفائح الدموية حوله، وتجميع الصفائح الدموية قد ينتج عنه تجلطات.



وأضاف "بهجت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن 30% من مصابين كورونا الذين في حاجة إلى رعاية مركزة قد يصابوا بالجلطات مما يزيد من نسبة الوفيات



وتابع أن الاسبرين يعمل على منع تجمع الصفائح الدموية، وهذا يمنع الجلطات التي قد يسببها فيروس كورونا، التي قد تزيد نسبة الوفيات



