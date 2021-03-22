"الممثل بيروح عشان يتهزأ".. هند صبري تكشف سبب عدم ظهورها في البرامج التليفزيونية









وأضافت خلال لقائها فى برنامج "يوم ليك" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، "طبعا جميعنا لنا هفوات زي أي إنسان، ولكن هذه ضريبة الشهرة والأضواء، فدايما يقال لنا إن الفنانين أصبحوا غير مؤثرين فى الشارع مثل زمان، وأنا شايفة أن ذلك بسبب وجود تعمد لتشويه الفنانين والبرامج زادت ذلك".



جدير بالذكر أن الفنانة هند صبري شاركت فى فيلم "كيرة والجن"وهو من بطولة كريم عبد العزيز،أحمد عز، هند صبري، روبي، أحمد مالك، أمينة خليل، عارفة عبد الرسول، أسماء أبو اليزيد، هدى المفتي، على قاسم، سيد رجب، الطفل ياسين أمير وغيرهم من النجوم، تأليف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.











كشفت الفنانة هند صبري، عن قلة ظهورها فى البرامج التليفزيونية، حيث قالت"خلال العشر سنوات الأخيرة كانت الاستضافات مستفزة جدًا، والفنان يشعر وكأنه ذهب للبرنامج "عشان يتهزأ.. وأنا مبحبش كده".