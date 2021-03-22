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3 أبريل.. افتتاح متحف الحضارة والدخول بنصف الثمن والتصوير مجانًا

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:08 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي لها عن تخفيض بنسبة 50%، على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من ٤ إلى ١٧ أبريل ٢٠٢١، لزيارة قاعة العرض المركزي.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للترويج للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بعد افتتاحه والمقرر يوم 3 أبريل المقبل.

كما أعلنت الوزارة عن السماح بزيارة قاعة المومياوات الملكية ابتداء من يوم ١٨ أبريل المقبل والذي يوافق يوم التراث العالمي، حيث أنه سيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف، تجهيز القاعة ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية كان قد وافق في جلسته الأخيرة على السماح لممثلي وسائل الاعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانًا داخل قاعة العرض المركزي يومي ٤ و٥ أبريل، بعد افتتاحها.

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الكلمات المفتاحية

متحف الحضاره المومياوات الملكيه المتحف القومى الام المصريه

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