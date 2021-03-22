عادل عدوي عن مبادرة الكشف المجاني على أمهات مصر: هدية رمزية في عيدهم (فيديو)

قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية، إن مبادرة الكشف المجاني على أمهات وسيدات مصر، عبارة عن هدية رمزية بسيطة جدًا إلى الامهات بمناسبة عيد الأم.



وتابع "عدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن المنافذ الطبية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي منتشرة في كافة المحافظات، وتعمل على سد الفجورة التي قد تحدث ما بين المستشفيات الخاصة والمستشفيات الحكومية،.



ولفت إلى أن هناك 9آلاف سيدة تقدموا للكشف في هذه المراكز ما بين الأمس واليوم، لدرجة اننا درسنا تقديم هذه الهدية للأمهات ليس فقط في عيد الأم، ولكن كل يوم 21 من كل شهر

