تعرف على مواعيد مباراتي بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في دور الثمانية بدوري الأبطال

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب بايرن ارينا الدولي يوم 7 يناير بينما تقام مباراة الإياب على ملعب حديقة الأمراء الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 13 أبريل.



