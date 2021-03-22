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ميدو: الإعتراض على إختيارات مدرب المنتخب أمر جديد على مصر

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:09 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن اختيارات حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، للقائمة التي ستشارك في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن التعليق والحديث بعد إعلان قائمة أي منتخب أمر طبيعي، موضحًا أن اعتراض اللاعبين أنهم وزوجاتهم على عدم استدعائهم أمر غير طبيعي وجديد على مصر، ولم يحدث من قبل.

وأوضح أن حسام البدري أعطى الحرية لأيمن طاهر في اختيار حراس المرمى المنضمين للمنتخب، مشيرًا إلى أنه لا يحبذ فكرة ضم حراس أكبر من 33 عامًا مهما كان مستواهم الفني.

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