هند صبري: "ذهبت لدكتور نفسي وهذا لا يعيبني"





علقت النجمة هند صبري على ذهابها لدكتور نفساني، حيث قالت: "صرحت من قبل بأنني روحت لدكتور نفسي ولم أر أن هذا الأمر يعيبني، وأرى أن الدكتور النفسي مثله مثل أى دكتور آخر، ونحتاج للذهاب إليه".



وأوضحت هند صبرى أنها تخشي أن تنصرف عنها الأضواء، لأن الشهرة إدمان، والأضواء إدمان، لذلك تعمل طيلة الوقت على أن تثبت سعادتها واستقرارها على أشياء أخرى بخلاف الشهرة.



يذكر أن آخر أعمال هند مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز، ومن المقرر عرضه فى دراما شهر رمضان القادم، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء الديب.

