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"المواجهة حتمية".. تصريح مهم لـ هاني رسلان عن أزمة سد النهضة

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:52 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور هاني رسلان، الخبير بالشأن الافريقي، آخر تطورات أزمة سد النهضة، قائلاً: " الملء الثاني لسد النهضة اقترب، وإذا اكتمل فستكون استراتيجية أديس أباب بالسيطرة على النيل اكتملت، خلاف أن إثيوبيا ستشرع في بناء 3 سدود اخرى بعد انتهاء السد الحالي".

وتابع "رسلان"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مصر بصدد عملية مواجهة حتمية مع إثيوبيا، وهذا الموجهة كان من الممكن الاستغناء عنها تمامًا، من خلال تقليل الضرر النتاج من ملء سد النهضة، ولكن العقلية الاثيوبية تعيش في عزلة كاملة، وتسعى للتوسع من خلال الاضرار الشديد بالآخرين.

ولفت إلى أن المجتمع الدولة لديه معايير مزدوجة في التعامل مع الملفات الدولية والاقليمية، ويستخدم حقوق الاسنان لتنفيذ مصالحه.

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