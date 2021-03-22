تعرف على مواعيد مباراتي مانشستر سيتي ودورتموند في دور الثمانية بدوري الأبطال

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر يوم 7 يناير بينما تقام مباراة الإياب على ملعب سيجنال ايدونا بارك يوم 13 أبريل.







