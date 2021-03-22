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تعرف على مواعيد مباراتي مانشستر سيتي ودورتموند في دور الثمانية بدوري الأبطال

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:36 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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أوقعت قرعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا نادي بوروسيا دورتموند الألماني فى مواجهة قوية من العيار الثقيل أمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.


ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر يوم 7 يناير بينما تقام مباراة الإياب على ملعب سيجنال ايدونا بارك يوم 13 أبريل.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


وكان بوروسيا دورتموند الألماني قد تأهل الي دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب إشبيلية الاسباني بينما تأهل مانشستر سيتي أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

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