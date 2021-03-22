تعرف على مواعيد مباراتي مانشستر سيتي ودورتموند في دور الثمانية بدوري الأبطال

Advertisements
تعرف على مواعيد مباراتي مانشستر سيتي ودورتموند في دور الثمانية بدوري الأبطال
الإثنين 22/مارس/2021 - 01:36 ص
علي ماهر حلمى
Advertisements
أوقعت قرعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا نادي بوروسيا دورتموند الألماني فى مواجهة قوية من العيار الثقيل أمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر يوم 7 يناير بينما تقام مباراة الإياب على ملعب سيجنال ايدونا بارك يوم 13 أبريل.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكان بوروسيا دورتموند الألماني قد تأهل الي دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب إشبيلية الاسباني بينما تأهل مانشستر سيتي أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.
Advertisements