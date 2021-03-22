كارتيرون مهدد بالرحيل عن الزمالك بعد مباراة مولودية الجزائر

وأوضح أيمن عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه تحدث مع أحد مسئولي الزمالك، بشأن عودة الفرنسي باتريس كارتيرون، ورحيل باتشيكو، حيث تسائل عن مصير كارتيرون إذا ودع الزمالك دوري الأبطال.





وقال عبدالعزيز، "قلت لأحد مسئولي الزمالك أنهم تعاقدوا مع كارتيرون للحفاظ على فرص النادي في دوري أبطال إفريقيا، فماذا إذا خسر الزمالك أمام الترجي ومولودية الجزائر؟، فكان الرد أنه سيتم إقالته".





وأكد أن المظلوم الوحيد في كل ما يحدث خلال الفترة الأخيرة هو جمهور الزمالك، مشيرًا إلى أن لا أحد سوف يتحمل المسئولية داخل الزمالك، وأن ما يحدث بالنادي الآن تكرار لسيناريو 2005.





جدير بالذكر أن الزمالك خسر أمام الترجي التونسي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في أول مباراة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد عودته.





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره مولودية الجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم الثالث من شهر أبريل المقبل.