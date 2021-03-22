نجم الأهلي السابق: استبعاد كهربا من معسكر المنتخب قرار منطقي









وانطلق معسكر المنتخب اليوم الأحد، استعدادا لمباراة كينيا والمقرر لها الخميس القادم الموافق 25 من الشهر الجاري. واختتم كمونة : "استبعاد محمود كهربا لاعب الأهلي قرار منطقي نظراً للأزمات المتكررة التي يفتعلها اللاعب مؤخراً مع الفريق ، سواء مع زملائه أو مع الجهاز الفني".

وأضاف كمونة في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "حسام البدري مدرب كبير وصاحب شخصية قوية ، ولن يعطي الفرصة لأحد للإعتراض على اختياراته ، كما أن الإختيارات جاءت منطقية بشكل كبير".