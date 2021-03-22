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نجم الأهلي السابق: استبعاد كهربا من معسكر المنتخب قرار منطقي
الإثنين 22/مارس/2021 - 01:54 ص
أشرف عبدالناصر
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أكد سمير كمونة نجم لاعب الأهلي السابق، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري ، هو المسئول عن اختياراته للاعبين المنضمين لمعسكر مباراتي كينيا وجزر القمر في إطار منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا.
وأضاف كمونة في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "حسام البدري مدرب كبير وصاحب شخصية قوية ، ولن يعطي الفرصة لأحد للإعتراض على اختياراته ، كما أن الإختيارات جاءت منطقية بشكل كبير".
واختتم كمونة : "استبعاد محمود كهربا لاعب الأهلي قرار منطقي نظراً للأزمات المتكررة التي يفتعلها اللاعب مؤخراً مع الفريق ، سواء مع زملائه أو مع الجهاز الفني".
وانطلق معسكر المنتخب اليوم الأحد، استعدادا لمباراة كينيا والمقرر لها الخميس القادم الموافق 25 من الشهر الجاري.
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