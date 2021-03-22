عفاف رشاد تخص "الفجر الفني" بصورة لأول مرة تكشف خلالها حقيقة إجرائها عملية تجميل









حرصت الفنانة عفاف رشاد على توجيه رسالة إلى جمهورها، بشأن اتهامها بإجراء عمليات تجميل حتى تظهر بهذا الشكل، الذى يبدو أصغر من عمرها.وخصت عفاف رشاد "الفجر الفني" بصورة جديدة له وهى مع الفنانة عفاف شعيب، للتأكيد على عدم خضوعها لأي عملية تجميل، وأن هذا شكلها الطبيعي بدون مكياج.وكان آخر أعمالها مسلسل "الاختيار" مع الفنان أمير كرارة، وأحمد العوضى، وإخراج بيتر ميمى، وتأليف باهر دويدار، من إنتاج سينرجى وعرض عام 2020.