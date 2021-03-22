إنتر مازل في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي

تراجع يوفنتوس للمركز الرابع بعد سقوطه أمام بينفينتو بهدف دون رد، ليفقد آماله في المنافسة على لقب الدوري، في حين استطاع ميلان الإنتصار خارج ملعبه على فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل إثنين، ليعزز تواجده في المركز الثاني، وانتهت قمة الجولة 28 والتي جمعت ذئاب العاصمة فريق روما مع نادي نابولي، بفوز أبناء المدرب جنارو جاتوزو بهدفين دون رد ليصعد للمركز الخامس في ترتيب الدوري.



