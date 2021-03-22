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إنتر مازل في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة 28.

تراجع يوفنتوس للمركز الرابع بعد سقوطه أمام بينفينتو بهدف دون رد، ليفقد آماله في المنافسة على لقب الدوري، في حين استطاع ميلان الإنتصار خارج ملعبه على فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل إثنين، ليعزز تواجده في المركز الثاني، وانتهت قمة الجولة 28 والتي جمعت ذئاب العاصمة فريق روما مع نادي نابولي، بفوز أبناء المدرب جنارو جاتوزو بهدفين دون رد ليصعد للمركز الخامس في ترتيب الدوري.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإيطالي على النحو التالي:
انتر ميلان65
ميلان59
أتلانتا 55
يوفنتوس 55
نابولي 53
روما 50
لاتسيو 49
ساسولو 39
هيلاس فيرونا 38
سامبدوريا 35
بولونيا 34
أودينيزي 33
جنوى 31
فيورنتينا 29
سبيزيا 29
بينفينتو 29
تورينو 23
كالياري 22
بارما 19
كروتوني 15

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