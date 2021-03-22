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كمونة يكشف عن أول المنضمين للمنتخب الأولمبي من الكبار في أولمبياد طوكيو
الإثنين 22/مارس/2021 - 02:05 ص
أشرف عبدالناصر
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أكد سمير كمونة لاعب النادي الأهلي السابق، تواجد محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر ضمن قائمة المنتخب الأولمبي المتجهة إلى طوكيو لخوض دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة .
وقال كمونة في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "المنتخب الأوليمبي لديه العديد من حراس المرمى المميزين مثل محمود جاد حارس إنبي و محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري و عمر رضوان حارس أسوان و عمر صلاح حارس سموحة ، بالإضافة إلى مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ".
وأضاف : "بالتأكيد الجهاز الفني سيضم محمد الشناوي لنقل خبراته إلى الحراس المتواجدين ، فهو أفضل حارس مرمى في القارة السمراء ووجوده سيشكل حافزاً كبيراً لزملائه .
جدير بالذكر، أن المنتخب الأولمبي قد تأهل إلى اولمبياد طوكيو، وذالك بعد الفوز ببطولة أفريقيا للشباب والتي أقيمت بمصر العام الماضي.
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