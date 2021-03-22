كمونة يكشف عن أول المنضمين للمنتخب الأولمبي من الكبار في أولمبياد طوكيو





جدير بالذكر، أن المنتخب الأولمبي قد تأهل إلى اولمبياد طوكيو، وذالك بعد الفوز ببطولة أفريقيا للشباب والتي أقيمت بمصر العام الماضي.

وأضاف : "بالتأكيد الجهاز الفني سيضم محمد الشناوي لنقل خبراته إلى الحراس المتواجدين ، فهو أفضل حارس مرمى في القارة السمراء ووجوده سيشكل حافزاً كبيراً لزملائه .