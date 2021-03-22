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تصل لـ40.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:26 ص
بوابة الفجر
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الاثنين، ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث تصل الدرجة العظمى في القاهرة إلى 34 درجة والصغرى 22 درجة، بينما تصل الدرجة العظمى في أسوان إلى 40 درجة والصغرى إلى 25 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم  الإثنين، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة ، وطقس حار على السواحل الشمالية  والرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية و الوجه البحري على فترات متقطعة ، وأتربة عالقة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين:  القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 22 والعظمى  34
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 العظمى 31
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 20 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 20 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 21 العظمى 34
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 20 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 21 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 15 العظمى 29
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 21 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 20 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 19 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 18 والعظمى 31
  
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 21 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 21 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 22 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 21 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 21 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 23 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 25 والعظمى 40
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 40
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 22 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 23 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 28

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