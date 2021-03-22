Advertisements

أول تعليق من هنا الزاهد بعد إصابتها بفيروس كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:40 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

حرصت الفنانة هنا الزاهد على طمأنة متابعيها بعد إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر خاصية الاستورى من خلال حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".


ونشرت فيديو تحدثت فيه عن تطورات حالتها الصحية، وطالبت الجميع بضرورة ارتداء الماسك، مشيرة إلى أنها لم تلتزم به بشكل مستمر.

وتابعت: "أنا كويسة أوحش حاجة بس إن ضربات القلب بتبقى سريعة شوية، والنفس، لكن غير كده أنا الحمد لله كويسة مفيش أى حاجة، شكرا لكل الناس اللى سألت عليا، لكن يا ريت كل الناس اللى بتنزل الشارع أو بتقابل صحابها يبقوا لابسين الماسك، شكرا لكل الناس اللى كلمتنى وخلوا بالكوا من نفسكوا".

يذكر أن هنا الزاهد تشارك بمسلسل "النمر" مع محمد إمام، والمقرر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل، وهو تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك فى بطولته كل من: نرمين الفقى، محمد رياض، بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح، إيناس كامل، خالد أنور، مؤمن نور، محمد مهران، ولاء الشريف، علاء مرسى، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، أحمد حلاوة، حمدى هيكل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هنا الزاهد كورونا فنانة

أخبار تهمك

مدافع الأهلي السابق: أميل للزمالك أكثر من الأحمر وأعاني بعد اعتزالي

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أبرزهم نادي المعلمين.. خطوات جديدة من 'الصحفيين' بشأن عقد الانتخابات في مكان مفتوح

منذ حوالي 7 ساعات

نجم برشلونة يحقق رقما مميز في القيمة السوقية

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 15 ساعة

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

الديلي ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبني في العالم

منذ حوالي 5 ساعات

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 41 حالة بكورونا.. و647 إصابة جديدة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الأهلي يصارع الزمالك وبيراميدز على صفقة نجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 8 ساعات

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أول ظهور لـ هنا الزاهد بعد الإعلان عن مرضها (صورة)

هنا الزاهد عن أزمتها الصحية: "شوفت كمية حب مشوفتهاش قبل كدة"

الظهور الأول لـ أحمد فهمي وهنا الزاهد في منزلهما (صور)

شاهد.. هنا الزاهد في أحدث إطلالة لها على "إنستجرام"

في 2020.. عالمة فلك تبشر عمرو دياب ودينا الشربيني وتحذر محمد صلاح

عاجل.. الفنانة علا رشدي تكشف حقيقة إصابتها بفيروس "كورونا" (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:41 م

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

الديلي ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبني في العالم

10:59 م

مدافع الأهلي السابق: أميل للزمالك أكثر من الأحمر وأعاني بعد اعتزالي

12:48 ص

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

02:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها