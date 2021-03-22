أول تعليق من هنا الزاهد بعد إصابتها بفيروس كورونا









ونشرت فيديو تحدثت فيه عن تطورات حالتها الصحية، وطالبت الجميع بضرورة ارتداء الماسك، مشيرة إلى أنها لم تلتزم به بشكل مستمر.



وتابعت: "أنا كويسة أوحش حاجة بس إن ضربات القلب بتبقى سريعة شوية، والنفس، لكن غير كده أنا الحمد لله كويسة مفيش أى حاجة، شكرا لكل الناس اللى سألت عليا، لكن يا ريت كل الناس اللى بتنزل الشارع أو بتقابل صحابها يبقوا لابسين الماسك، شكرا لكل الناس اللى كلمتنى وخلوا بالكوا من نفسكوا".



يذكر أن هنا الزاهد تشارك بمسلسل "النمر" مع محمد إمام، والمقرر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل، وهو تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك فى بطولته كل من: نرمين الفقى، محمد رياض، بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح، إيناس كامل، خالد أنور، مؤمن نور، محمد مهران، ولاء الشريف، علاء مرسى، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، أحمد حلاوة، حمدى هيكل.

حرصت الفنانة هنا الزاهد على طمأنة متابعيها بعد إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر خاصية الاستورى من خلال حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".