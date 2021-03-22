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رونالدو يتصدر ولوكاكو يلاحقه.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي
الإثنين 22/مارس/2021 - 02:36 ص
محمد نادر
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زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء مباريات الإسبوع ال28 من الدوري.
حافظ البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على صدراته للهدافين رغم سقوط فريق السيدة العجوز على ملعبه أمام بينفينتو بهدف دون رد، مستفيداً بتسجيله هاتريك في فوز فريقه على كالياري بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب إس أريناس في الجولة ال27، وواصل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان ملاحقته للنجم كرستيانو رونالدو، رغم تأجيل مباراة فريقه في الجولة ال 28، والتي كانت ستجمعه مع ساسوولو، في حين صعد السويدي زلاتان ابراهيموفيتش نجم الميلان، للمرتبة الخامسة بعد تسجيله هدف في فوز فريقه على فيورنتينا بثلاثة أهداف لهدف.
وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كالتالي :
كريستيانو رونالدو 23
روميلو لوكاكو 19
لويس مورييل 16
زلاتان ابراهيموفيتش 15
لاوتارو مارتينيز 14
جواو بيدرو 13
سميون نوانكو 13
تشيرو إيموبيلي 13
لورينزو إنسيني 13
دومينيكو بيراردي 11
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