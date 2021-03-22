حبيبة يوسف مصمة ديكورات "البرنس" و"لؤلؤ" تكشف دور والدتها رباب عبد العاطي في نجاحه





كشفت حبيبة يوسف أصغر مصممة ديكورات في مجال الفن عن دور والدتها مهندسة الديكورات الشهيرة رباب عبد العاطي في دعمها لخوض أول أعمالها بمسلسل "البرنس" حيث قامت بوضع ديكورات مشهد زفاف بطل العمل محمد رمضان علي النجمة اللبنانية نور في آخر حلقات العمل والذي اشاد به عدد كبير من الجمهور.





وأضافت حبيبة خلال لقائها ووالدتها رباب عبد العاطي ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" أن عقب نجاحها في مسلسل "البرنس" تم ترشيحها للعديد من الأعمال منها ديكورات مشاهد حفلات مسلسل "لؤلؤ" بالإضافة إلى مشاهد زفاف بطلا العمل"مي عمر "و "أحمد زاهر " والتي كانت حديث السوشيال ميديا.





كما برز دور حبيبة سامر في ديكورات كليبي "شكرا" للنجمين هاني شاكر وكارول سماحة وهو من إخراج باتول عرفة .





وانتهت حبيبة مؤخرا من ديكورات مشاهد زفاف فيلم "عروسي" للنجمين أحمد حاتم وجميلة عوض الذي من المقرر طرحه بالسينمات خلال موسم عيد الفطر القادم.





على جانب آخر كشفت رباب عبد العاطي للاعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" عن حرصها على تنمية موهبة ابنتها "حبيبة " في عالم الديكور خاصة أنها فوجئت باستعيابها مراحل تنفيذ ديكورات المناسبات والمؤتمرات المختلفة ببراعة.. بالإضافة إلى أنها حافظت علي العلاقة الخاصة التي تربط "حبيبة" بوالدها دكتور سامر يوسف ولم تقع في بعض الأخطاء التي تفعلها الأمهات بدون قصد .





وأشارت المهندسة رباب عبد العاطي أن تفوقها في مجال الديكورات يرجع الأول لرضاء والدها الراحل ووالدتها زينات الشال .





كما كشفت رباب لـ"الستات ما يعرفوش يكدبوا" عن مشاركتها في دعم مشروعات الدولة في العاصمة الإدارية وتنظيمها ودعم العديد من المؤتمرات والاحتفالات المختلفة لصندوق "تحيا مصر " ومؤخرا الإحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي اقامته النائبة أميرة ابو شقة وحضرته السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ومايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة وعدد كبير من نجمات الفن والإعلام وسيدات المجتمع.











