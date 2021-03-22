ميدو: إكرامي وعبد المنصف أفضل من بعض الحراس في منتخب مصر













أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، والمستشار الفني لنادي بيراميدز، أن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ومحمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، أفضل من بعض الحراس المنضمين لصفوف المنتخب المصري الأول لكرة القدم، استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "هناك حراس مرمى أفضل من بعض الحراس المنضمين لقائمة المنتخب، وعلى رأسهم محمد عبد المنصف وشريف إكرامي، لكن فيما عدا ذلك فإن قائمة المنتخب جيدة جدًا".



