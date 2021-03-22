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صديق: إدارة الزمالك لم تلبي طلبات باتشيكو وهذا سبب رحيلي عن الأبيض

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:04 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد محمد صديق نجم الأهلي والزمالك السابق، أن إدارة القلعة البيضاء لم تلبي طلبات البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق، موضحًا السبب وراء رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال صديق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "باتشيكو طلب التعاقد مع 4 لاعبين بينهم باسم مرسي وحسام حسن ولم يتم تلبية طلباته".

وكشف عن أسباب رحيله عن القلعة البيضاء، قائلا، "التخبط الإداري أحد أهم أسباب رحيلي عن الزمالك".

فيما أشار إلى أن الجيل الذي لعب معه كان يقدم مباريات كبيرة جدا مع الكابتن حلمي طولان، لكنه كان يواجه دائمًا ظروف صعبة جدا، على حد وصفه.

وأوضح أن كريم داحو هو أسوأ حكم شاهده في مسيرته، مؤكداً أنه تم إيقافه بعد ذلك مدى الحياة، مشيرًا إلى أنه لم يحتسب ضربتين جزاء لا شك فيهم خلال 3 دقائق، منهم واحدة لطارق السيد الذي كان أول مرة يقع دون تمثيل.

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