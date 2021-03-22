حلمي طولان: اتحاد الكرة لا يستطيع إلغاء الدوري













أكد حلمي طولان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن احتمالية إلغاء الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي فكرة غير موجودة، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة لا يستطيع اتخاذ قرار بذلك.





وقال حلمي طولان في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "اتحاد الكرة لا يملك القرار في إلغاء الدوري أو استمراره، لأنه قرار دولة، لكن ممكن يخربوه".





فيما أشار طولان إلى أن الاهتمام والتنظيم بمراحل الناشئين كان أفضل في مصر في وقت سابق عن الآن.



