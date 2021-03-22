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نجم وولفرهامبتون بديل هذا الاعب في مانشستر يونايتد
الإثنين 22/مارس/2021 - 03:24 ص
علي خلاف
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط للتعاقد مع البرتغالي بيدور نيتو نجم وولفرهامبتون الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن مانشستر يونايتد حدد نيتو كبديل في حالة فشله في التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني أو الإنجليزي جاك جريليش نجم أستون فيلا الإنجليزي.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الصفقة قد تكلف خزائن مانشستر يونايتد حوالي 50 مليون جنيه إسترليني وبالتالي فإنه سيكون أرخص من صفقتي سانشو أو جريليش.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بيدرو نيتو البالغ من العمر 21 عامًا يلعب في صفوف وولفرهامبتون منذ 2019 وخاض معه حتى الآن 77 مباراة في جميع البطولات وسجل 10 أهداف وصنع 9 أهداف آخرين.
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