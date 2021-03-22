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ميدو يكشف السر وراء تألق محمود علاء بجانب الونش وتراجعه بجوار عبدالغني

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن السر وراء تألق محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عندما يلعب بجانب محمود حمدي الونش، وتراجع مستواه بجوار محمد عبدالغني.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "محمود علاء لا يجيد اللعب إلا في الناحية اليمين من قلب الدفاع، إذا لعب في الجانب الأيسر بيفقد من 50 إلى 60% من قوته، وهذا سر تألقه بجوار الونش وتراجع مستواه بجوار عبد الغني".

يشار إلى أن الزمالك يستعد لمواجهة نظيره مولودية الجزائر، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم الثالث من شهر أبريل المقبل.

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