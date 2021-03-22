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حصر عقارات شارع وسط البلد بالمطرية تمهيدًا لإزالتها

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قام اللواء حسام لبيب محمد رئيس حي المطرية، باستكمال أعمال حصر عقارات شارع وسط البلد بالمسلة، لليوم الثاني على التوالي.


ويأتي ذلك في إطار خطط الدولة لفتح محاور جديدة لتيسير حركة المرور في نطاق حي المطرية، رافق رئيس الحي قسم شرطة المطرية وشرطة المرافق والإدارات المعنية بالحي.


وفي هذا الصدد، تواصل أجهزة محافظة القاهرة، أعمال إزالة العقارات المحيطة بالطريق الدائري لتوسعته، وذلك ضمن الأعمال التي تتخذها الدولة لتطوير وتوسعة الدائري.

وتقوم الأجهزة المعنية لمحافظة القاهرة، برفع كافة المرافق من العقارات التي ستتم إزالتها، ويتساءل البعض عن أين تذهب تلك المرافق؟.

ويجيب مصدر مسئول بمحافظة القاهرة في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن المرافق التي يتم رفعها، تذهب إلى شركات الكهرباء والمياه.

وتابع، "بالنسبة لعدادات الكهرباء تذهب للشركة التابع لها العقار في نفس ذات الحي، وكذلك عدادات المياه".

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