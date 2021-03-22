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نجم الزمالك السابق يكشف كواليس صعوده للفريق الأول

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:51 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد إسلام جمال لاعب سموحة، أنه صعد للفريق الأول بالزمالك بعد تألقه أمام الفريق في مباراة ودية.

وقال إسلام جمال خلال حواره ببرنامج الماتش: "كنا في شهر رمضان ولعبت مباراة ودية مع شركة الكهربا أمام الزمالك اثناء وجودي مع ناشئي الأبيض".

وأكمل: "حلمي طولان تحدث معي بعد المباراة وتفاجئ أنني من الناشئين، وطلب وجودي مع الفريق الأول في تمرين اليوم التالي".

وتابع: "تواجدت 10 سنوات في الزمالك لم أشارك خلالهم، عانيت بالتدريب فقط دون مشاركة، ورحلت عن الفريق عندما كان ميدو مدربا، مستوايا لم يؤهلني حينها للعب".

وأتم: "رحلت عن الزمالك بعد ذلك للإنضمام للأسيوطي".

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