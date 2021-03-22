جروبات سرية علي مواقع التواصل الاجتماعي لبيع وتهريب الأثار الفرعونية

تزخر جمهورية مصر العربية بالعديد من الكنوز الفرعونية التي لا مثيل لها علي مستوي كافة حضارات العالم أجمع، ولا تعتبرها مصر ملكًا لها وحدها وإنما هي تراث وملكً للأنسانية كلها، ولكن ضعاف النفوس ممكن يبحثون عن الثراء السريع سولت لهم أنفسهم أن ما يعثرون عليه تحت بيوتهم من أثار أبائهم وأجدادهم الفراعنة هو حق مشروع لهم، ويبيحون لأنفسهم التصرف في تلك الكنوز التاريخية مقابل حفنة من النقود الورقية، لتهرب إلي دولة أخري لا تتعدي حضارتها مئات السنوات لتستفيد بها قرونًا قادمة، وتجذب لبلدانها عشاق الحضارة الفرعونية القديمة لمشاهدة تلك التحف والتماثيل الخالدة.



أعتمد المهربون ووسطاء بيع الأثار الفرعونية في الفترة الأخيرة علي مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة، وإن كان اعتمادهم في البداية كان علي المواقع الأجنبية الثابتة التي تخصصت في بيع وشراء التحف والتماثيل النادرة، إلي أن الأمر تطور الأن بين وسطاء المصريين لبيع الأثار الفرعونية ليشمل التسويق مواقع التواصل الإجتماعي للبيع والشراء علي حد السواء، وذلك من خلال الجروبات السرية المغلقة والأسماء المموهه للإتجار الغير مشروع في الأثار المصرية علي مختلف أشكالها وأنواعها.



الجروبات السرية لتهريب وبيع الأثار الفرعونية يديرها شبكة من الوسطاء المصريين، ممن يقيمون الأثار لدي البائع، ويطلقون علي أنفسهم لقب الدكتور أو المهندس، فيقوم البائع بالتواصل مع الوسيط للقدوم لموقع التنقيب ويرتدي الدكتور أو المهندس ساعة مميزة في يده اليسري وعدد من الجرائد تحمل تاريخ اليوم ببعض الأخبار، مع مجموعة من ورق " النتيجية " تحمل التاريخ الهجري والميلادي، ويقوم بالتصوير وهو يحمل التحف والتماثيل لتظهر ساعته فيتم تمييز ذلك الفيديو بأن المسئول عن الوسيط المسئول عن منطقة أو مدينة معينة فكل منطقة أو محافظة مسئول عنها وسيط ولا يستطيع أحد تخطيه أو الوثوق في غيره، ويتم عرض ورق الجرائد التي تحمل التواريخ والأخبار إلي جانب ورق " النتيجة " حتي يتأكد الشاري أن تلك الأثار سليمة وغير مضروبة وأنها تتبع الوسيط المعروف، إلي جانب التأكد من أن تلك التماثيل والتحف حديثة الأستخراج وتم تصويرها حديثًا وذلك بالأعتماد علي التواريخ الموجودة علي الجرائد والورق وتضم تلك الجروبات أيضًا مجموعات خاصة تعمل في مجال بيع وشراء الزيبق النادر المتواجد في بعض المقابر والذي يصل الجرام منه لملايين الدولارات.



إلي جانب تأجير بعد المعدات الخاصة بالبحث والتنقيب عن الأثار والتي تؤجرها العائلات في المنيا وقنا والأقصر، بحثًا عن الأثار والمقابر، ومنها جهاز البحث عن المعادن والذي يصل إيجاره في الأسبوع لنحو 15 ألفًا جنية، وتستخدمه الأشخاص في الكشف عن المقابر أسفل بيوتهم لمعرفة عما إذا كان باطن المنزل يحتوي كمية كبيرة من المعادن والتي تشير إلي وجود تماثيل وتحف فرعونية، إلي جانب مجموعة من الأدوات والمعدات الأخرى التي تستخدم في قياس حجم المقبرة ومداخلها ومخارجها حتي يستطيع الأشخاص الحفر الدقيق للوصول لمحتويات المقبرة بمنتهي الدقة.



استطاعت الفجر اختراق أحد تلك الجروبات السرية علي مواقع التواصل الاجتماعي، للوصول لأحد هؤلاء الوسطاء تحت مسمي " أثار فرعونية "، وفور عرضنا الرغبة علي الشراء تواصل معنا شخص يدعي " أحمد صادق " وأخر يدعي " أحمد علي " وتم عرض مجموعة من الفيديوهات الحديثة لمقبرة تم نبشها حديثًا في منطقة الأقصر وأخري في قنا تحمل مجموعة من التماثيل الحجرية وأخري مطعمة بالأحجار الكريمة، إلي جانب بعض التماثيل الذهبية، وبعض المخطوطات القديمة وأدوات خاصة بالكهنة الفراعنة وبعض التحف الصغيرة التي ترجع للعصر الفرعوني.



وعرض هؤلاء " أحمد صادق "، و" أحمد علي " علينا مجموعة من الفيديوهات التي صورت بداية من تاريخ 26 يوليو والفيديو الأخر كان بتاريخ 2 أغسطس، مؤكدين أن الشخص الذي قام بفحص وتثمين التحف والأثار هو المهندس " محمد " وذلك في المقبرة الخاصة بمحافظة قنا، وتم التواصل مع أصحاب هؤلاء المقبرة ممن عثروا عليها بعد النبش في بيوتهم، لترتيب موعد خاص لمشاهدة التحف والتأكد من سلامتها وعدم تزييفها قم دفع المبلغ المطلوب فيها، وكان 2 مليون دولار أمريكي مقابل ما تحتوية تلك المقبرة في قنا، مع التنبيه علينا للقدوم بواسطة القطار وانتظار شخص في المحطة حتي يرشدنا للقرية ومن ثم للمكان الذي توجد فيه المقبرة مع التأكيد علي إحضار عربون مادي إذا ما ثبت صحة الأثار والتماثيل.



وبعد محادثات مع أصحاب المقبرة للتفاوض حول السعر المطلوب أخبرونا أنهم استعانوا بشيخ من القرية عند اكتشاف مدخل المقبرة تحت غرفة منزل أحدهم وهو منزل عائلة، حتي يقوم بفتح المقبرة بأمان تام حتي لا تصيب لعنة الفراعنة أيًا من أصحاب البيت وبالفعل جاءهم الشيخ المختص في فتح المقابر وقرأ تعاويذه وطلاسيمة وتولي بعض معاونية فتح بوابة سلم المقبرة، وطالبهم بنصف ما يجدوه بالأسفل مقابل خدماته وبالفعل تم ذلك وقام عدد من العمال بالتعاون مع أصحاب المنزل بالحفر والتنقيب لمدة يومين كاملين حتي تم استخراج ما في المقبرة ماعدا بعض الجدران الحجرية القديمة، علي أن يرشدهم الشيخ بعد ذلك للتواصل مع المهندس " محمد " الوسيط المسئول عن تثمين وتسويق الأثار في قنا لبيعها في أقرب وقت ممكن.

