Advertisements

ميدو: هذا اللاعب يستحق الانضمام للمنتخب وأولاد النجوم يدفعون الفواتير

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:28 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي ط
Advertisements


أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن المصري عمر مرموش لاعب سان باولي الألماني، يستحق الانضمام إلى صفوف المنتخب المصري الأول أو الأوليمبي.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عمر مرموش، يستحق الانضمام للمنتخب الوطني الأول أو الأوليمبي".

وتابع، "مرموش مهاجم مميز ومختلف عن كل النوعية المتواجدة بهذا المركز، والموسم المقبل سيكون أحد أهم لاعبي الدوري الألماني".

وأشار إلى أن أولاد النجوم دائمًا ما يسددون فواتير أهلهم، موضحاً أنه شاهد مصطفي شوبير، حارس مرمى الأهلي، وكل الأجهزة الفنية بالأهلي تقول أنه حارس مميز، مشيرًا أنه من المؤكد أنه نفس رأي الكابتن شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي.

واختتم، "أتمنى أن تنتهي ظاهرة تصفية الحسابات على حساب اللاعبين الصغار من الكرة المصرية".

أخبار تهمك

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يصارع الزمالك وبيراميدز على صفقة نجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 9 ساعات

الديلي ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبني في العالم

منذ حوالي 6 ساعات

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 16 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 18 ساعة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

أبرزهم نادي المعلمين.. خطوات جديدة من 'الصحفيين' بشأن عقد الانتخابات في مكان مفتوح

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 41 حالة بكورونا.. و647 إصابة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

مدافع الأهلي السابق: أميل للزمالك أكثر من الأحمر وأعاني بعد اعتزالي

منذ حوالي 4 ساعات

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:41 م

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

الديلي ميل: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر من أجمل 50 مبني في العالم

10:59 م

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

02:10 م

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

04:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها