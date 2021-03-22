ميدو: هذا اللاعب يستحق الانضمام للمنتخب وأولاد النجوم يدفعون الفواتير









أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن المصري عمر مرموش لاعب سان باولي الألماني، يستحق الانضمام إلى صفوف المنتخب المصري الأول أو الأوليمبي.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عمر مرموش، يستحق الانضمام للمنتخب الوطني الأول أو الأوليمبي".





وتابع، "مرموش مهاجم مميز ومختلف عن كل النوعية المتواجدة بهذا المركز، والموسم المقبل سيكون أحد أهم لاعبي الدوري الألماني".





وأشار إلى أن أولاد النجوم دائمًا ما يسددون فواتير أهلهم، موضحاً أنه شاهد مصطفي شوبير، حارس مرمى الأهلي، وكل الأجهزة الفنية بالأهلي تقول أنه حارس مميز، مشيرًا أنه من المؤكد أنه نفس رأي الكابتن شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي.



