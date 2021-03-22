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نادين نجيم تبكي على الهواء بسبب طلاقها (فيديو)

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:57 ص
بوابة الفجر
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انهارت الفنانة نادين نسيب نجيم، من البكاء أثناء حديثها عن تلك المرحلة التي تلت طلاقها، مؤكدة أنها تعرضت لأذى جسدي ومعنوي ومادي، 

وأجهشت خلال لقائها ببرنامج "الصراحة مع" المذاع على فضائية "MBC"،  "بكيت.. إنها سنة بشعة، وما أوجعني انفصالي عن زوجي، ولن أفصح عن سبب الطلاق لأنه لا أحد يعرف ما يدور فى الأسر".

وأكدت الفنانة نادين نسيب نجيم أنها مرت بظروف صعبة بعد تدمير منزلها فى تفجير مرفأ بيروت، وهو ما أدى لزيادة أعباء كثيرة عليها وعلى أسرتها للانتقال والعيش في منزل جديد.

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