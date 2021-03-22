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وزير الرياضة يكشف حقيقة عودة الزمالك للعشرية السوداء

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:06 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قدم نصيحة إلى نادي الزمالك بعدم اتخاذ أي قرارات فنية كبيرة دون الرجوع إلى أهل كرة القدم.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الدكتور أشرف صبحي أكد أنه لا يجب أن يتم اتخاذ أي قرار فني كبير بنادي الزمالك دون الرجوع لأهل كرة القدم".

وتابع، "هناك بعض الأفراد من الثمانينات والتسعينات وحتى الآن يعملون داخل نادي الزمالك من أجل خدمة مصالح وأجندات خاصة".

وأشار إلى أن سيناريو 2005 يتكرر مرة أخرى في الوقت الحالي مع الزمالك، موضحًا أنه كان يأمل بأن لا يحدث التخبط الحالي داخل النادي.

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