وزير الرياضة يكشف حقيقة عودة الزمالك للعشرية السوداء

أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قدم نصيحة إلى نادي الزمالك بعدم اتخاذ أي قرارات فنية كبيرة دون الرجوع إلى أهل كرة القدم.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الدكتور أشرف صبحي أكد أنه لا يجب أن يتم اتخاذ أي قرار فني كبير بنادي الزمالك دون الرجوع لأهل كرة القدم".





وتابع، "هناك بعض الأفراد من الثمانينات والتسعينات وحتى الآن يعملون داخل نادي الزمالك من أجل خدمة مصالح وأجندات خاصة".



