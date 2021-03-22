إيمان البحر درويش: تعافيت من الشلل النصفي





كشف الفنان إيمان البحر درويش، آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية عنيفة، قائلًا :"ربنا شفاني من تأثير الشلل النصفي الناتج عن النزيف الحاد في المخ، وذلك بعد تكثيف العلاج الطبيعي".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" بقناة "الحدث اليوم": "ربنا أكرمني وانتهى الشلل النصفي ولكن هناك تكملة للعلاج الطبيعي".





على الصعيد الفني قال إنه يستعد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة.





كان الفنان إيمان البحر درويش أصيب بنزيف في المخ نقل على إثره إلى العناية المركزة، وذلك بعد تعرضه لارتفاع في ضغط الدم بشكل مفاجئ، استلزم نقله في الحال إلى المستشفى.







