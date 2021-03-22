موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل الشحات وكهربا





حسم الأهلي مصير نجم الفريق حسين الشحات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقرر الأهلي رحيل الشحات في الموسم المقبل وفتح خط المفاوضات مع عدد من نجوم الدوري من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق في فترة الانتقالات الصيفية من أجل ضمهم لصفوف الفريق بشكل رسمي وذلك بسبب وجود نقص عدد في مركز الجناح بالإضافة إلى تراجع مستوى حسين الشحات.

وحددت لجنتي التخطيط والتعاقدات في الأهلي 3 أسماء كبدلاء للشحات من أجل تدعيم مركز الجناح في الفريق في الفترة المقبلة.

وتم ترشيح الثلاثي أحمد سمير نجم طلائع الجيش وعبد الرحمن مجدي نجم الإسماعيلي بالإضافة إلى أحمد سيد زيزو نجم الزمالك لخلافة حسين الشحات في الأهلي في الموسم المقبل.