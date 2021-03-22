اليوم.. ذكرى ميلاد الفنانة عقيلة راتب

تحل اليوم الاثنين، ذكرى ميلاد الفنانة عقيلة راتب، حيث إنها من مواليد 22 مارس 1916.





اسمها الحقيقي كاملة محمد كامل، تخرجت في مدرسة التوفيق القبطية، وعمل والدها محمد كامل شاكر رئيسا لقسم الترجمة في وزارة الخارجية.





ولدت في القاهرة. تخرجت من مدرسة التوفيق القبطية. اشتهرت في بدايتها بصوتها الجميل والذي قدمته من خلال فرقتي علي الكسار وعزيز عيد الغنائيتين المسرحيتين في القاهرة.





ونالت العديد من الجوائز عن أفلام مثل، لا تطفئ الشمس، فقدت البصر في أواخر حيتها بسبب المياه على عينها من أشهر أعمالها في التلفزيون عادات وتقاليد، نجحت في أدوار السيدة التي تعيش في الأحياء الشعبية أكثر من البنت الأرستقراطية وفي البطولات لم تكن نجمة شباك تجذب المتفرج، لكن يمكن الوقوف عند أدوارها في زقاق المدق، حب ودموع، ودور الزوجة في القاهرة 30.





قدمت مايزيد عن 60 فيلما في السينما المصرية، منها بواب العمارة، "غدا يعود الحب"، "الفرسان الثلاثة" وكان آخر أفلامها الفاتنة والصعاليك العام 1976 من إخراج حسين عمارة. كما قدمت عددا من الأعمال المسرحية منها "مصير الحي يتلاقى" و"الزوجة آخر من يعلم" ومن أشهرها "هدى" و"ملكة الغابة".