الزمالك يقدم عرضًا لتجديد عقد فرجاني





مازال مجلس إدارة الزمالك بقيادة عماد عبدالعزيز يواصل مفاوضاته مع نجم الفريق التونسي فرجاني ساسي من أجل تجديد عقده في الفترة المقبلة.

وعرضت إدارة الزمالك على النجم التونسي الحصول على مبلغ 1.6 مليون دولار خالصة الضرائب.

ويترقب مجلس إدارة الزمالك الحصول على موافقة فرجاني ساسي خصوصا في ظل رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض في استمرار النجم التونسي.