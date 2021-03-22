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رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:11 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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هاجم محمد العدل الرئيس السابق لقناة النادي الأهلي،  المعلق أحمد الطيب بعدما تم اختياره ليكون معلقا لمباراة المنتخب الأول ضد كينيا، في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية. 
وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك ", نشر  العدل: "أصبح قدرا ومقدرا على المصريين جميعاً، أحمد الطيب معلقا على مباراة مصر وكينيا".
ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الكيني في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.
ودخل المنتخب الوطني اليوم المعسكرا المغلق، استعداداً لمبارياته المقبلة أمام كينيا وجزر القمر، على أن يتم فتح المران لوسائل الإعلام اليوم  الإثنين لحضور أول ربع ساعه من المران.
وأجرت بعثة المنتخب الأول المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا فور تجمعهم بفندق الإقامة، وذلك تحت قياده الطاقم الطبي للمنتخب المصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا.
ويستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في ال 25 وال 29 من مارس الجاري في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

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