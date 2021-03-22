138 وفاة و30581 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا

سجلت وزارة الصحة في فرنسا، اليوم الاثنين، 138 وفاة و30581 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي التقرير اليومي لوزارة الصحة الفرنسية، قالت فيه إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 92305، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 4282603.

وأكدت الصحة الفرنسية، أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 6146162.

وتوقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن تمر بلاده بما وصفها بـ "فترة صعبة" في مكافحة جائحة كورونا، حتى منتصف شهر أبريل القادم.