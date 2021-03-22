أحمد خالد :"نيللي كريم راقية في تعاملاتها وسعيد بالعمل مع جمال العدل"





يواصل المخرج أحمد خالد حاليًا تصوير مسلسله الجديد"ضد الكسر"، وهو بطولة نيللي كريم، محمد فراج، تارا عماد، سينتيا خليفة، مصطفى درويش، لقاء الخميسي، حمزة العيلي، هشام إسماعيل، نور إيهاب رجائي، رمزي العدل، نهير أمين، وهو ينتمي لنوعية الدراما الإجتماعية المشوقة.





وإنتهى المخرج أحمد خالد من تصوير جزء كبير من الأحداث، والعمل يشهد عودته لإخراج الأعمال الدرامية بعد غيابه عدة سنوات من تقديمه مسلسله أبواب الخوف" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.



ووجه أحمد خالد في بيان صحفي له الشكر للمنتج جمال العدل لثقته الكبيرة فيه، وعلى دعمه للعمل كي يظهر بأفضل صورة، مُشيرًا إلى إنه إستفاد كثيرًا من خبراته ورؤيته الفنية وفهمه لاحتياجات المشاهد.



وأعرب أحمد خالد عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع كل أبطال المسلسل، حيث أنه يضم فنانين موهوبين في كل مجالات الانتاج الدرامي في مصر..



وعن تعاونه مع الفنانة نيللي كريم وصفها بأنها فنانة موهبة وملتزمة وراقية في تعاملاتها، وأنها تبذل كل طاقتها في العمل وتدعم كل من حولها سواء ممثل محترف أو وجوه جديدة .



وعن كاتب العمل عمرو الدالي يصفه خالد أنه كاتب موهوب ومتمكن من أدواته وبينهم تفاهم كبير.