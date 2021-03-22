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إجلاء 18 ألف شخص من ولاية نيو ساوث ويلز بسبب الفيضانات بأستراليا

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الاثنين، عن إجلاء نحو 18 ألف شخص من ولاية نيو ساوث ويلز بجنوب شرقي البلاد، بسبب الفيضانات واستمرار هطول الأمطار.

 

وبحسب رئيسة وزراء الولاية، غلاديس بريجيكليان، غادر نحو 18 ألف شخص منازلهم في نيو ساوث ويلز  بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة.

 

ولفتت يريجيكليان، إلى أن الأمطار الغزيرة ستستمر، وحثت السكان المحليين على توخي الحذر.

 

وقالت السلطات الأسترالية، إنه تم إعلان 38 منطقة على أنها "مناطق كوارث".

 

وتعتزم السلطات الأسترالية، تقديم مساعدات مالية لسكان هذه المناطق تقدر بنحو 800 دولار لكل شخص بالغ و300 دولار لكل طفل.

 

وقد ذكرت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، أن ولاية نيوساوث ويلز فتحت مراكز إجلاء بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة منذ يوم الجمعة الماضي.

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فيضانات استراليا اجلاء 18 الف شخص

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