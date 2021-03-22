حسن عيد زوج روجينا في "بنت السلطان" (خاص)

يُشارك الفنان حسن عيد في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "بنت السلطان"، وهو من تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.



وقال حسن عيد في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "أنه يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، حيث أنه يُجسد دور رجل يُدعى "زياد"، وهو زوج "منار" التي تُجسد دورها الفنانة روجينا.



وأشار حسن عيد إلى أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "بنت السلطان" هو أن السيناريو مكتوبًا بشكل جيد، وأنه سبق وتعاون مع المخرج أحمد شفيق في العديد من الأعمال، بالإضافة إلى وجود الفنانة روجينا، زوجة الدكتور أشرف زكي وهو له فضل كبير عليه.



وتابع حسن عيد قائلاً:" متفائل خير إن المسلسل هيحقق نجاح كبير، خصوصًا إن روجينا كانت عاملة علامة مميزة في رمضان اللي فات، ومتوقع إن روجينا السنة دي هتبقى من نجمات الصف الأول بعد بنت السلطان".



مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، أوتاكا، حسن أبوالروس.