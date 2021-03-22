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موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:17 ص
تشيلسي
تشيلسي
أحمد عصام
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يستضيف فريق تشيلسي، منافسه وست بروميتش، يوم السبت 3 أبريل، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة بين تشيلسي ووست بروميتش في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد تأهل فريق تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالأمس بعد الفوز على حساب شيفيلد يونايتد، بنتيجة هدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

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تشيلسي الدوري الانجليزي

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